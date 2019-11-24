Москвичей предупредили о плохом самочувствии из-за холода

В Москве продолжится резкое похолодание, которому будет сопутствовать повышенное атмосферное давление. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

По данным синоптиков, этот тип погоды соответствует спастическому типу и может вызывать плохое самочувствие у людей с метеочувствительностью. Отмечается, что у москвичией с повышенным артериальным давлением возможны сердечные и головные боли.

Метеорологи порекомендовали жителям столицы охранительный режим: не перегружать организм тяжелыми физическими и эмоциональными нагрузками, нормализовать режим труда и отдыха, а также принимать общеукрепляющие и седативные препараты растительного происхождения.

В воскресенье, 24 ноября, сохранится влияние антициклона, температура днем будет колебаться от минус четырех до минус двух градусов. Атмосферное давление в середине дня составит 763 миллиметра ртутного столба. Содержание кислорода в воздухе в норме.

Ранее москвичам рассказали, что предпоследняя неделя ноября будет морозной, а атмосферное давление существенно превысит норму. Показатель составит 768 миллиметров ртутного столба, что на 20 миллиметров выше средних многолетних значений.

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