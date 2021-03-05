Москвичей предупредили о погоде «с мужским характером» на 8 Марта

Погода «с мужским характером» ожидает москвичей на Международный женский день 8 Марта, предупредил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с «Вечерней Москвой».

«8 марта погода будет с мужским характером. Будут весьма интенсивно валить «заряды» снега», — сказал он. Синоптик рассказал, что пронизывающий, северо-западный ветер скоростью 5–10, а в порывах — и до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит от 7 до 12 градусов ночью и от минус 5 до минус 10 днем. При этом по ощущениям из-за ветра будет еще холоднее — минус 10–15 градусов.

Тишковец отметил, что в таких погодных условиях не стоит ждать солнца, хотя какие-то его проблески возможны. Но устойчивых просветов в облаках точно не будет.

Кроме того, синоптик предупредил, что барическая пила продолжится, москвичей ждут колебания атмосферного давления, поскольку накануне, 7 марта, на Москву обрушится штормовой ветер до 20 метров в секунду, пройдут обильные снегопады с метелями. Ветер будет уже не настолько сильным, однако он сохранится.

Ранее Тишковец предупредил москвичей о резких колебаниях атмосферного давления. Он объяснил, что и столицу, накроет серия североатлантических циклонов. В результате теплые и холодные воздушные массы в регионе будут быстро сменяться, что и станет причиной серьезных перепадов давления.

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