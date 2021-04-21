Москвичей предупредили о «погодной лихорадке»

В Москве ожидается «погодная лихорадка» — временное потепление сменится заморозками. Об этом со ссылкой на центр погоды Фобос сообщает «Москва 24».

Так, в ближайшие несколько дней температура воздуха в столице не только придет в норму, но и может ее превысить: в четверг, 22 апреля, воздух прогреется до 14-16 градусов тепла, а в пятницу, 23 апреля — до плюс 17 градусов. При этом в городе ожидаются дожди.

Однако уже в субботу, 24 апреля, столбики термометров вновь опустятся до 10 градусов тепла, а в воскресенье и вовсе возможны слабые заморозки.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал москвичам о сроках возвращения хорошей погоды в город. По его словам, она ожидается в первой половине следующей недели. Температура воздуха будет выше нормы, а осадков не прогнозируется.

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