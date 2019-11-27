Москвичей предупредили о похолодании и гололеде

Госавтоинспекция Москвы в связи с возможным появлением гололеда попросила столичных водителей быть внимательными и аккуратными на дорогах. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

Уточняется, что во второй половине текущей недели температура воздуха будет минусовой, также ожидается повышение влажности. В связи с этим образование гололеда неизбежно. В ГИБДД рекомендовали не делать резких маневров во время управления автомобилем и стараться увеличивать дистанцию между своей машиной и впереди идущим транспортом.

Синоптики прогнозируют, что уже 1 декабря в московском регионе сформируется устойчивый снежный покров. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что в среду, 27 ноября, в центре европейской России будет действовать мощный антициклон, при котором снега не бывает. В следующие два дня атмосферное давление будет снижаться.

По данным специалистов, в столицу пришел «умеренный мороз», который характерен не только для ноября, но и для декабря и января. Температура воздуха днем будет составлять около нуля градусов, ночью — около минус пяти.

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