Москвичей предупредили о приближении холодного фронта

К Москве приближается холодный фронт. Уже в ночь на среду, 13 мая, в столице ожидаются гроза и дождь, сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Метеобюро столицы Татьяну Позднякову.

Местами, по ее словам, прогнозируются град и шквалистый ветер. Утром ожидается до плюс семи градусов тепла, днем появится солнце, и столбики термометра поднимутся до плюс 10-12 градусов. Как отметила синоптик, до конца рабочей недели температура воздуха будет оставаться ниже климатической нормы.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномально жаркое лето, как это было в 2010 году, в Москве не повторится — ожидается комфортная погода.

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