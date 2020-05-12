Сегодня в 14:38
Москвичей предупредили о приближении холодного фронта
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
К Москве приближается холодный фронт. Уже в ночь на среду, 13 мая, в столице ожидаются гроза и дождь, сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Метеобюро столицы Татьяну Позднякову.
Местами, по ее словам, прогнозируются град и шквалистый ветер. Утром ожидается до плюс семи градусов тепла, днем появится солнце, и столбики термометра поднимутся до плюс 10-12 градусов. Как отметила синоптик, до конца рабочей недели температура воздуха будет оставаться ниже климатической нормы.
Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномально жаркое лето, как это было в 2010 году, в Москве не повторится — ожидается комфортная погода.
Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!