Москвичей предупредили о раннем сезоне аллергии

Из-за раннего цветения ольхи и березы сезон аллергии в Москве может начаться уже в начале марта. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на заведующую консультативно-диагностическим отделением Центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы Елену Бобрикову.

Она предупредила аллергиков о необходимости заранее позаботиться о профилактическом приеме лекарств. «В идеале за две недели до предполагаемого начала сезона», — пояснила Бобрикова. По словам специалиста, лекарственные препараты, которые сейчас назначают больным, безопасны для длительного применения и помогут сделать приход ранней весны радостным, а не тягостным для аллергиков.

Врач также посоветовала принимать барьерные препараты в виде назальных спреев. Людям, впервые испытывающим симптомы аллергии, необходимо пройти аллерготестирование и начать лечение как можно скорее, добавила врач.

В конце января сообщалось, что аномально теплая зима, нехарактерная для столичного региона, стала проблемой для метеочувствительных москвичей. Метеорологи предупредили, что теплая зимняя погода также ведет к психологическому дискомфорту, снижению умственной и физической активности, преобладанию постоянного переутомления и депрессивного состояния.

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