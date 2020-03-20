Москвичей предупредили о резком похолодании и снеге на выходных

В Москве в ночь на субботу, 21 марта, ожидается резкое похолодание и небольшой снег. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, в грядущие выходные ожидается повторение ситуации прошлой недели, когда температура опустилась на 2-3 градуса ниже нормы и лег снег. Синоптик отметил, что 21 марта утром в некоторых районах Москвы и области будет лежать тонкий снежный покров — около 1 сантиметра.

Несмотря на похолодание, небо очистится от туч, будет светить солнце, а ночью будут видны звезды, рассказал Вильфанд. В воскресенье, 22 марта, погода будет такой же.

Ранее в Гидрометцентре предсказали погоду в столице на апрель. По словам заместителя директора учреждения Дмитрия Киктева, погода в Москве во втором месяце весны покажет значения выше нормы. Тем не менее не исключены «зимние рецидивы» с заморозками и снегом, предупредил он.

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