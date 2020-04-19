Москвичей предупредили о штормовом ветре

В Москве в среду, 22 апреля, ожидается штормовой ветер со скоростью от 17 до 22 метров в секунду. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

«В среду в связи с тем, что будет прорываться новый холодный арктический фронт, он принесет штормовой ветер в центральную Россию и в столичный регион в частности. Скорость его будет достигать 17-22 метров в секунду, это обязательно что-нибудь где-нибудь сорвет», — отметил эксперт.

По его словам, среда станет самым ненастным днем следующей недели.

Как сообщалось накануне, метеорологи предрекли москвичам холодную неделю в 20-27 числах апреля. На севере европейской части России сейчас бушует циклон, из-за чего в Москве переменчивая погода. Вероятен порывистый ветер и кратковременные осадки с дождем или мокрым снегом. При этом температуру не стоит ожидать высокой — она останется в показателях от ноля до плюс восьми градусов.

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