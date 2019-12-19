Москвичей предупредили о штормовом ветре

В Москве в четверг, 19 декабря, ожидается штормовой ветер, скорость которого составит 20 метров в секунду. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на главное управление МЧС по столице.

Уточняется, что такая погода сохранится в течение дня. Гостям и жителям Москвы рекомендовали не подходить близко к шатким строениям и рекламным щитам, а также не искать укрытие под деревьями. Кроме того, водителям посоветовали не превышать скорость и двигаться в потоке машин на приличной дистанции от других автомобилей.

Как рассказал «Интерфаксу» источник, к настоящему времени шквалистый ветер в Москве не нанес какого-либо ущерба. Случаев падения деревьев замечено не было. Однако городские службы переведены в усиленный режим работы.

Синоптики объясняют, что появление ветра связано с активным западным циклоном. При этом в пятницу, 20 декабря, прогнозируется высокая температура. В связи с этим, как отметил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, снега ждать не стоит. По его словам, после пятницы в столице похолодает, ожидается антициклональная погода, при которой также нет условий для образования снежного покрова.

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