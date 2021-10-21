Москвичей предупредили о штормовом ветре

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил жителей столицы о штормовом ветре. Он этом он рассказал РИА Новости.

По словам специалиста, Москва попадет под влияние холодного атмосферного фронта, который принесет с собой сильный ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду, а в середине дня — до 21 метра в секунду. Метеоролог подчеркнул, что речь идет уже о штормовом ветре.

Тишковец не исключил падения деревьев, рекламных щитов и даже частей кровли домов. По его словам, особенность московской застройки создает на многих улицах эффект аэротрубы, что еще больше усиливает порывы ветра.

Ранее синоптики пообещали жителям Москвы и Московской области потепление, которое должно прийти в четверг, 21 октября.