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Москвичей предупредили о сильной грозе
Фото: Андрей Любимов / агентство «Москва»
Департамент транспорта Москвы предупредил жителей города о сильной грозе, которая ожидается в городе 3 и 4 мая, и напомнил о правилах безопасности в своем Telegram-канале.
Москвичей призвали по возможности оставаться дома, не пользоваться автомобилем и не парковаться под деревьями. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Отмечается, что в городе ожидается сильный дождь, грозы и ветер до 17 метров в секунду.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам «грозу в начале мая». По его словам, в ночь на 4 мая начнутся дожди, местами сильные.
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