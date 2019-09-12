Москвичей предупредили о сильном ветре

В столичном регионе ожидается резкое усиление ветра. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По его словам, уже во второй половине дня в пятницу, 13 сентября, порывы ветра в городе достигнут 15 метров в секунду. При этом, подчеркнул специалист, температура воздуха останется комфортной, и похолодание наступит ближе к выходным.

Ранее сообщалось, что четверг стал самым теплым 12 сентября за последние 64 года — в 1955 году в этот день воздух прогрелся до 25,4 градуса. При этом не исключается, что температура продолжит расти, и московское тепло побьет абсолютный рекорд для 12 сентября, установленный в 1932 году. Тогда воздух в столице достиг отметки в 26,4 градуса.

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