Москвичей предупредили о сильном ветре

В столичном регионе в воскресенье, 27 октября, и в ночь на понедельник, 28 октября, объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления МЧС России, передает ТАСС.

Согласно данным синоптиков, в городе с 17:00 прогнозируется усиление юго-западного, западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду.

В ведомстве призвали горожан с осторожностью ходить по улицам, обходить шаткие и слабо укрепленные конструкции, а также парковать автомобили вдали от деревьев.

26 октября стало известно, что в Москве пик похолодания на следующей неделе придется на среду и четверг, 30 и 31 октября. В эти дни ожидаются околонулевые температуры днем и ночные заморозки. Кроме того, возможны осадки в твердой фазе: снег и гололедица.

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