Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и гололедице. Об этом сообщает столичный главк МЧС, пишет РИА Новости.

По информации ведомства, в столице ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 14-19 метров в секунду. Кроме того, по прогнозам синоптиков, Москву накроет мокрый снег с дождем.

В МЧС порекомендовали москвичам переждать непогоду в капитальном строении, а находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра. Автомобилистам посоветовали не парковать машины возле деревьев, избегать опасных маневров.

Накануне, 24 января, в центре погоды «Фобос» сообщили, что в начале следующей недели в Москву после кратковременного похолодания снова вернется оттепель. По прогнозам метеорологов, в воскресенье и понедельник температура в городе немного понизится — столбики термометров покажут около нуля — минус 1 градуса. Уже со вторника, 28 января возможны рекорды максимальной температуры.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!