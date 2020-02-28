Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

Жителей и гостей столицы предупредили о сильном ветре и гололедице, в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности до вечера 1 марта. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

«В Москве погода потенциально опасна», — указано в сообщении. Также предупреждение получили жители Подмосковья.

Накануне сообщалось, что в конце февраля в Москве выпадут сильные осадки в виде дождя со снегом, а 1 марта жителям столицы стоит ожидать понижения температуры. Однако уже 2 и 3 марта морозы отступят и температура воздуха вновь повысится. При этом настоящая весна придет в Москву только в апреле.

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