Москвичей предупредили о сильном ветре и снеге

Жителей и гостей Москвы предупредили о том, что в субботу, 4 января, в столице ожидается усиление ветра до 15 метров в секунду, а также снег и гололед. Об этом говорится на сайте МЧС России.

«В связи с прохождением холодного фронта волнами, с 14 часов до конца суток 04 января в Москве ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, местами гололед, усиление ветра», — указано в сообщении.

Спасатели рекомендовали в ходе дорожного движения избегать внезапных маневров, обгонов, перестроений. Также необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. В МЧС посоветовали не укрываться от ветра под деревьями и парковать автомобиль вдали от них.

По данным центра погоды «Фобос», в столичном регионе на Рождество ожидается до девяти градусов мороза и небольшой снег. По словам синоптиков, высота снежного покрова в столице составит 5-7 сантиметров.

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