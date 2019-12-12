Москвичей предупредили о волнах холода

Жителей Москвы зимой ожидают волны холода, сообщил «Российской газете» директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в столице будет несколько периодов, когда температура опустится ниже 25 градусов. Однако в какие именно дни стоит ожидать холодов, синоптики предсказать не могут.

В этом году на погоду будет влиять отрицательная фаза североатлантического колебания, которая приведет к частым нарушениям зональной циркуляции. «Это значит, что будут частые нарушения зональной циркуляции. Раз частые нарушения, значит, частые смены режима погоды», — сказал Вильфанд.

Также, по его словам, температурные скачки будут наблюдаться не только в столичном регионе. В настоящее же время в Москве установилась аномально теплая погода для декабря.

Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в новогоднюю ночь в Москве будет снежная погода. По ее словам, исходя из климатического анализа погоды в Москве и Подмосковье, 31 декабря в столичном регионе установится температура минус семь-девять градусов.

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