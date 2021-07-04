Москвичей предупредили о возвращении аномальной жары

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о возвращении аномальной жары. По словам синоптика, высокая температура установится в столичном регионе с середины следующей недели. Воздух прогреется до 34 градусов, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, жара продержится в Москве и Подмосковье с середины следующей недели примерно до 13-14 июля. Температура воздуха достигнет показателей в 32-34 градусов тепла.

Ожидаемое явление называется волной тепла, когда среднесуточная температура превышает климатическую норму на пять и более градусов в течение пяти дней. Такая ситуация является опасной, поскольку негативно влияет на здоровье людей, особенно старшего поколения.

Эксперт подчеркнул, что антициклон станет мощным, поэтому его разрушение будет длительным процессом. «Эта погода будет близкой к той июньской жаре, что была. Можно с большой вероятностью говорить о волне тепла с середины следующей недели» — заключил Вильфанд.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, днем 4 июля в Москве ожидается 24-26 градусов тепла, в понедельник - 25-27 градусов тепла, во вторник - 26-28 градусов тепла, в среду - 25-30 градусов тепла, в четверг - 27-32 градуса тепла, а в пятницу - 29-34 градуса тепла.

Ранее Вильфанд заявлял, что москвичей ждет неоднородная погода в июле. Во второй летнем прогнозируют как теплые, так и прохладные периоды.

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