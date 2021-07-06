Москвичей предупредили о возвращении жары. Информация размещена во вторник, 6 июля, на сайте Гидрометцентра.

С 8 по 10 июля в столице обещают до плюс 33 градусов.

«В течение недели столичный регион будет находиться под влиянием обширного и малоподвижного антициклона. Он установит малооблачную погоду, способствующую хорошему дневному прогреву воздушных масс», — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что погода в Москве в июле будет неоднородной: ожидаются как теплые, так и прохладные периоды. «Вернется ли такая жара? Дело в том, что погода в июле в Москве ожидается неоднородная: будет и тепло, и прохладно, и небольшие дожди», — сказал синоптик.

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