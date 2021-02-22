Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности

Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о желтом уровне погодной опасности. Об этом пишет РИА Новости.

«Желтый — погода потенциально опасная», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

В Москве и Подмосковье предупреждение действует до 13:00 23 февраля.

Ранее сообщалось, что в Москву придут трескучие морозы впервые за 65 лет. В ночь на 23 февраля в городе ожидается до минус 27 градусов. Последний раз так морозно в этот день было в 1956 году, когда СССР руководил Никита Хрущев. Тогда метеорологи зафиксировали минус 27,1 градуса.

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