В Москву впервые со времен Хрущева придут трескучие морозы

В Москву придут трескучие морозы впервые за 65 лет. В ночь на 23 февраля в городе ожидается до минус 27 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он рассказал, что День защитника Отечества в этом году выдастся на редкость морозным. Так, ночью в Москве ожидается минус 25 — минус 27 градусов, в области — минус 25 — минус 30. Днем в столице не выше минус 14 градусов, а в Подмосковье — минус 13 — минус 18.

Последний раз так морозно в этот день было в 1956 году, когда СССР руководил Никита Хрущев. Тогда метеорологи зафиксировали минус 27,1 градуса. «Ветер северо-восточный, восточный 1-6 метра в секунду. Атмосферное давление подрастет до 768 миллиметров ртутного столба, что на 23 единицы выше нормы», — добавил Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что большое количество снега в Москве не позволяет говорить о раннем приходе весны. По его словам, температура, при которой москвичи смогут ходить без курток и плащей, придет не раньше середины апреля.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!