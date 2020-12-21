Москвичей предупредили об аномальном атмосферном давлении

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей в беседе с ТАСС об аномальном атмосферном давлении в начале недели.

По его словам, будет заметная динамика давления. Так, в понедельник, 21 декабря ожидается по-настоящему высокое атмосферное давление. При этом в пятницу, 25 декабря, оно будет значительно ниже нормы.

Вильфанд заявил, что это будет происходить из-за противостояния антициклона и циклона.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал москвичей не ждать сильные морозы и обильный снегопад на Новый год. Синоптик также счел нередкими явлением начало года с плюсовой температурой и бесснежные праздники.

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