Москвичей предупредили об аномальных морозах

Аномально холодные дни ожидают Москву и Подмосковье в первой половине недели. Об этом агентству ТАСС рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, температурный фон будет ниже нормы на 3 градуса. «В ночь прогнозируется в Москве 10-12 градусов мороза, в отдельных районах — до 16 градусов, в Подмосковье — до 18 градусов. Утром тоже еще достаточно холодно. Аналогичная погода и во вторник», — сообщил специалист.

Вильфанд добавил, что мороз будет сочетаться с солнечной погодой без осадков.

Ранее синоптики рассказали, что в последний день уходящего года в Москве может начаться оттепель. Повышение температуры начнется 30 декабря — воздух прогреется до плюс одного градуса. Днем 31 декабря до плюс четырех градусов, будет дуть южный ветер. Возможны осадки в виде снега с дождем.

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