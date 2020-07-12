Москвичей предупредили об арктическом вторжении

В среду, 15 июля, через Москву будет проходить очередной холодной фронт. Об арктическом вторжении «Российской газете» рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, этот день станет самым холодным на следующей неделе. Температура воздуха понизится на 10 градусов по сравнению с выходными. Так, днем столбики термометров покажут 16-21 градус, ночью похолодает до 9-14 градусов.

Кроме того, холодный фронт принесет с собой и осадки: облачная и дождливая погода ожидается в среду и четверг.

Тепло начнет возвращаться в столицу к концу рабочей недели. В пятницу воздух вновь прогреется до 22-27 градусов. Однако возвращения 30-градусной жары синоптики пока не прогнозируют.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в Москве с 9 июля начнется резкое похолодание. По словам синоптика, температура воздуха понизится на 7-8 градусов. «Будет облачно, тоскливо, дождливо», — отметил он.

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