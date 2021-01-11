Москвичам рассказали о погоде на текущей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с «Вечерней Москвой» предупредил москвичей об опасной погодной аномалии на текущей неделе

По его словам, погода будет по-настоящему зимняя, жителей столицы ждут «трескучие морозы». Так, в понедельник, 11 января днем будет от минус 11 до минус 9. «Вторник чуть холоднее — минус 13–11 градусов», — рассказал он.

Холоднее всего будет в среду, 13 января. Тогда дневные температуры ожидаются в среду — минус 19–14 градусов. В следующие дни мороз немного утихнет. В четверг, 14 января, ожидается минус 18–13 градусов, а в пятницу, 15 января, — минус 15–10 градусов.

В выходные морозы вновь усилятся — до минус 17–12 градусов днем, рассказал Вильфанд.

Как пояснил синоптик, изменение погоды связано с приходом холодного воздуха из Сибири. «Не просто зимняя, а суровая зимняя погода. Это называется опасным явлением погоды», — заявил он.

При этом Вильфанд отметил, что уровень атмосферного давления изменится незначительно, поэтому у метеозависимых нет причин для беспокойства.

Ранее столичных водителей попросили быть аккуратнее в связи с грядущими аномальными морозами. Владельцев автомобилей попросили быть внимательнее на дорогах и не превышать скорость.

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