Москвичей предупредили об «опасном сюрпризе» в лесах

Москвичей ожидает сюрприз в поведении насекомых — некоторые из них проснутся раньше из-за теплой зимы и представят опасность для людей уже в марте-апреле. Об этом предупредил заслуженный спасатель России Михаил Фалеев, передает РИА Новости.

Он отметил, что речь идет прежде всего о лесных клещах, укусы которых опасны для человека. По словам Фадеева, другие насекомые-вредители также успешно перезимовали и будут наносить ущерб растениям. Спасатель предложил проводить акарицидную обработку лесов и парков, а также носить закрытую одежду весной.

Ранее сообщалось, что в лесах под Москвой проснулись гусеницы коконопряда травяного, которых называют каннибалами-пьяницами из-за того, что они нападают на своих собратьев и высасывают из них все жизненные соки. В январе в Москве и Московской области пробудились клещи, однако ситуация не представляла опасности, так как явление не было массовым.

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