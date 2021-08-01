Москвичей предупредили об опасности использования кондиционеров в авто
Доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов предупредил москвичей об опасности использования кондиционеров в автомобилях в жару. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По словам эксперта, в машине с включенным кондиционером в жару нельзя находиться долго — это может быть опасно как для транспортного средства, так и для здоровья водителя и его пассажиров. Он отметил, что существуют ситуации, когда люди, не имеющие кондиционер дома, укрываются от зноя в машине. Некоторые, по его словам, даже могут спать в автомобиле под потоком холодного воздуха.
«Я бы вообще не рекомендовал длительное время находиться в припаркованной машине с работающим двигателем — ни в жару, ни в холод. Потому что это одна из возможных причин летального исхода», — предупредил Зиманов, добавив, что езда в течение долгого времени на холостом ходу вредна для машины.
В заключении специалист уточнил, что во время работы кондиционера может создаваться слабый теплоотвод, и бензиновый двигатель способен перегреваться в отдельных местах.
Ранее психиатр-нарколог Евгений Брюн объяснил, почему купание в водоемах в жару после употребления спиртных напитков может принести опасные последствия для здоровья. По его словам, в такой ситуации в организме происходит перепад температур, который может провоцировать спазм сосудов, что в дальнейшем способно стать причиной инсульта или инфаркта.
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