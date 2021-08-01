Москвичей предупредили об опасности использования кондиционеров в авто

«Я бы вообще не рекомендовал длительное время находиться в припаркованной машине с работающим двигателем — ни в жару, ни в холод. Потому что это одна из возможных причин летального исхода», — предупредил Зиманов, добавив, что езда в течение долгого времени на холостом ходу вредна для машины.

В заключении специалист уточнил, что во время работы кондиционера может создаваться слабый теплоотвод, и бензиновый двигатель способен перегреваться в отдельных местах.

Ранее психиатр-нарколог Евгений Брюн объяснил, почему купание в водоемах в жару после употребления спиртных напитков может принести опасные последствия для здоровья. По его словам, в такой ситуации в организме происходит перепад температур, который может провоцировать спазм сосудов, что в дальнейшем способно стать причиной инсульта или инфаркта.

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