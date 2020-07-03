Москвичей предупредили об опасности комариных укусов

Укусы комаров могут вызвать крапивницу у склонных к аллергическим реакциям людей, а расчесывание ранки может привести к развитию инфекционных заболеваний. Об этом сообщила аллерголог-иммунолог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения Галина Терещенко, передает агентство «Москва».

По ее словам, расчесывание места укуса в некоторых случаях может привести к появлению заметных следов на коже вплоть до рубцов.

«Слюна комара не является источником инфицирования, однако при повреждении кожи во время расчеса в ранку могут попасть болезнетворные бактерии (стрептококки, стафилококки и прочие). Это приводит к развитию бактериальных (гнойничковых) болезней кожи, которые бывают поверхностные и глубокие и могут быть причиной серьезных осложнений, — заявила специалист.

Также Терещенко перечислила симптомы, после появления которых следует незамедлительно обращаться к врачам.

«Такие симптомы, как затруднение дыхания, отек лица, распространенные зудящие волдыри на коже, боли в животе, снижение артериального давления, повышение температуры тела — признаки развития серьезных жизнеугрожающих состояний, требуют немедленного оказания медицинской помощи. При развитии инфекционных осложнений также несвоевременное обращение к врачу, вовремя не начатая антибактериальная терапия могут быть причиной серьезной угрозы здоровью», — подчеркнула она.

Если на месте укуса возник гнойник, не нужно пытаться его самостоятельно вскрыть, поскольку это может быть крайне опасно. Особенно опасными могут быть воспалительные процессы в области головы, отметила врач.

Ранее энтомолог Анатолий Захаров объяснил агрессивность комаров в Москве. По его словам, этим летом из-за отмены ограничений, связанных с самоизоляцией, насекомые восполняют свою потребность и ведут себя агрессивно.

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