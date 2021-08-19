Москвичей предупредили об уходе лета «по-английски»

Температура воздуха начнет опускаться в предстоящие выходные, 21 и 22 августа. В эти дни она не превысит 23 градусов тепла, по ночам при этом ожидается туман. Синоптик предупредил, что метеорологическая осень в столице наступит 24 августа — с этого дня среднесуточная температура будет составлять ниже 15 градусов тепла.

В понедельник, 23 августа, температура воздуха опустится до 20 градусов тепла, а уже в среду, 25 августа, — до 15-17 градусов. «Лето уйдет по-английски, не попрощавшись, и наступит чудесная, но немного грустная пора», — резюмировал Тишковец.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что погода в сентябре не удивит москвичей и будет соответствовать климатической норме. Так, в первый месяц осени в Москве днем тепло установится на уровне плюс 15-20 градусов, ночью — плюс 5-10 градусов.

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