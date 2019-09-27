Москвичей предупредили об ухудшении качества воздуха

В Москве с вечера 27 сентября до утра 28 сентября ожидается ухудшение качества воздуха. По данным Росгидромета, метеорологические условия в это время будут неблагоприятны для рассеивания вредных примесей, сообщает ТАСС.

Неблагоприятные метеорологические условия (НБУ) I степени опасности объявляются для всех предприятий Москвы и городских округов Мытищи, Щелково, Дзержинский, Подольск, Клин, Электросталь, Воскресенск, Серпухов и Коломна. Также предупреждены предприятия в Старой Купавне, Шатуре, Красногорске, Ступино и Балашихе.

Отмечается, что НБУ для рассеивания вредных веществ наблюдаются при слабом ветре и низком давлении — такие условия приводят к накоплению вредных веществ в воздухе и превышению норм их концентрации.

Ранее сообщалось, что атмосферное давление в Москве 1 октября достигнет рекордного минимума — до 730 миллиметров ртутного столба. Самое низкое атмосферное давление на 1 октября было зафиксировано в 1954 году — 733 миллиметра ртутного столба.

Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!