Москвичей предупредили об ухудшении погодных условий

Москвичей и гостей столицы предупредили об ухудшении погодных условий в четверг, 9 января, в связи с чем на дорогах могут образоваться пробки. Об этом 8 января говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт, а пешеходам — отказаться от обуви на высоком каблуке, чтобы не упасть на скользкой поверхности дороги. Также можно прикрепить на подошвы лейкопластырь или изоляционную ленту.

«Двигаться в гололед надо осторожно, ступая на всю подошву. Ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны, корпус чуть наклонен вперед», — указано в сообщении мэрии.

Ранее 8 января сообщалось, что в Москве и Московском регионе до вечера 9 января объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. По словам и.о. главы Гидрометцентра России Романа Вильфанда, жителей столицы в первый рабочий день после праздников ожидает «неласковая погода».

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