В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы

В Москве и Московском регионе до вечера четверга, 9 января, объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом в среду, 8 января, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

«Погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения — до 23:00 9 января», — указано в сообщении.

Накануне и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителей Москвы в первый рабочий день после праздников ожидает «неласковая погода». По его словам, 8 января ожидается увеличение скорости ветра до 15 метров в секунду, на следующий день, 9 января, ветер будет порывистый 12-17 метров в секунду.

Вильфанд добавил, что также в городе повысится температура воздуха и станет выше нормы на девять градусов.

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