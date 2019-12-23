Москвичей призвали на неделю отказаться от личных автомобилей из-за пробок

Жителей Москвы призвали отказаться от поездок на личных автомобилях с 23 по 29 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД), пишет агентство «Москва».

Соответствующая просьба связана с увеличением количества автомобилей, приезжающих из Московской области и ближайших регионов. Как отметили в ЦОДД, 23 декабря был зафиксирован рост количества приезжающих из-за МКАД машин на 120 тысяч единиц. «На городском транспорте будет быстрей, и вы сможете заранее спрогнозировать время поездки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличение количества поездок внутри города связано с ростом покупательской и досуговой активности. В то же время в ЦОДД добавили, что дороги будут более свободны 30 и 31 декабря. Накануне Нового года возможны затруднения у крупных торговых центров и развлекательных заведений.

В 2018-м году самым загруженным днем стало 26 декабря, когда проходила «Кремлевская елка». В течение двух недель, когда в городе наблюдались предновогодние пробки, число ежедневно проезжающих по городу автомобилей составило около 3,7 миллиона в сутки, что на 3-5 процентов превышает среднемесячные значения.

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