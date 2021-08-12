Москвичей призвали не прощаться с летом

Научный руководителрь Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости призвал москвичей не прощаться с летом.

По его словам, жителей столицы с большой вероятностью ждет теплое, летнее начало недели. «Ансамблевый прогноз показывает, что вероятность того, что температуры будут повышаться в диапазоне 28 градусов, на следующей неделе существует», — сказал Вильфанд.

Он добавил, что не стоит заранее прощаться с летом, так как теплая погода может быть и в начале сентября.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве в четверг, 12 августа, может выпасть половина месячной нормы осадков.

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