Москвичей разочаровал недостаточно мощный ураган

Жители Москвы выразили недоумение после предупреждения о надвигающемся шторме. По мнению пользователей социальных сетей, ураган оказался недостаточно мощным.

«Я таки не поняла, и где этот ваш ураган на всю ночь? Ну покапал дождик и все, прошел уже», — написала пользовательница inthewoodssmwhr в Twitter. «Это не ураган. Я хотел как года три назад, чтобы разрушило всю Москву и на улице был постапокалипсис», — прокомментировал grshaaaaaaaaaa. «Как похорошела Москва при Сергее Семеновиче Собянине. Даже обещанный ураган смогли слить до уровня легкого дождика с ветром», — порадовался Svetlyi.

Ранее сообщалось, что штормовой ветер, который был в Москве в ночь на 9 августа, повалил в городе 27 деревьев и повредил три автомобиля. Столичные власти предупредили горожан, что 9 августа увеличится скорость ветра, которая может достигнуть 25 метров в секунду.

О надвигающемся на Москву шторме экстренные службы проинформировали москвичей вечером 8 августа. Для этого были задействованы различные средства — социальные сети, в том числе аккаунт мэра Сергея Собянина в Twitter, информационные табло в поездах метро, громкоговорители, СМС-рассылки и федеральные телеканалы.

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