Москвичей разозлила методика коммунальщиков по уборке снега с крыш

На кадрах видно, как один мужчина придерживает за штаны другого, который в этот момент сбивает кувалдой заледеневший снег с крыши. Все происходит без какой-либо дополнительной страховки. Опасная работа коммунальщиков разозлила жителей Москвы. Многие отметили, что это не только крайне опасно для них же самих, но такие действия часто приводят к дырам в крыше и протечкам.

«Потом после таких дятлов крыша до первого этажа течет», «Даже смотреть страшно, но крышу побьют капитально», «Так вот как выглядит эта методика очистки от снега. У меня пятый год подъезд благодаря ей превращается в водопад», — прокомментировали юзеры.

Ранее сотрудники коммунальных служб на востоке Москвы, сбивая лед с крыши здания, не огородили территорию лентой и вместе с сосульками сбили рекламные вывески.