Вчера в 20:23
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Москвичей разозлила методика коммунальщиков по уборке снега с крыш

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Москвичей разозлила методика коммунальщиков по уборке снега с крыш
Кадр: Telegram-канал «Москвач»

В сети появилось видео с двумя сотрудниками коммунальных служб, которые при помощи опасной методики сбивают снег с крыши многоэтажного дома. Видео опубликовали в Telegram-канале «Москвач».

На кадрах видно, как один мужчина придерживает за штаны другого, который в этот момент сбивает кувалдой заледеневший снег с крыши. Все происходит без какой-либо дополнительной страховки. Опасная работа коммунальщиков разозлила жителей Москвы. Многие отметили, что это не только крайне опасно для них же самих, но такие действия часто приводят к дырам в крыше и протечкам.

«Потом после таких дятлов крыша до первого этажа течет», «Даже смотреть страшно, но крышу побьют капитально», «Так вот как выглядит эта методика очистки от снега. У меня пятый год подъезд благодаря ей превращается в водопад», — прокомментировали юзеры.

Ранее сотрудники коммунальных служб на востоке Москвы, сбивая лед с крыши здания, не огородили территорию лентой и вместе с сосульками сбили рекламные вывески.

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