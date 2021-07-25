Москвичей взволновало фото реконструкции зимнего сада Дворца пионеров

Но другие подписчики сообщили: они не уверены, что растения вернутся на свои места, а реконструкция пойдет Дворцу на пользу. «Нет гарантий на восстановление всего, что было до так называемой реконструкции. И на моих глазах под видом типа реконструкции уничтожали отличные детские учреждения. Я в них работала, я знаю, как это все бывает, изнутри. Это делается классически: объявляется ремонт, потом, после него, детей и педагогов просто никто назад не возвращает», — написала одна из местных жительниц.

«Обратите внимание. По центру фото, если увеличить, в дальнем углу дерево спилили. "Чудесная" пересадка!» — поддержала другая подписчица.

Ранее москвичи всерьез забеспокоились из-за реконструкции МКАД. Особенно озадачила столичных автомобилистов новая дорожная разметка.

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