Москвичей удивил памятник Ленину в шапке из снега

Жительница московского района Сокол опубликовала в группе в Facebook пост, в котором удивилась, что многие ее соседи не знают о существовании местного памятника революционеру Владимиру Ленину.

«Правда сейчас не узнать дедушку: шапочка из снега, и какой-то весь обшарпанный», — написала автор топика, прикрепив к посту фотографию самого памятника. Некоторые подписчики сообщества подтвердили, что не знали об этой достопримечательности. «Я тоже его только на этой неделе обнаружила, гуляя с ребенком. Я еще задумчиво поинтересовалась, кто это? Мне сын, 10 лет, отвечает: "Как кто?! Это ж Ленин!" Я думала, он прикалывается надо мной, но нет», «А где это?», «Да, я тоже никогда не видела», — прокомментировали юзеры. Соседи объяснили интересующимся, что памятник установлен в Головановском переулке, в небольшом сквере у жилого дома №19, строение 3.

Ранее гигантский профиль Ленина из нержавеющей стали был замечен на крыше НИИ «Атомстрой» на Алтуфьевском шоссе. Фото «выжившего» портрета опубликовали в сети, оно напомнило россиянам историю стальных профилей основателя СССР.