Сегодня в 07:42
1 мин.

Москвичей удивила странная работа снегоуборчной машины

Новости /
Москвичей удивила странная работа снегоуборчной машины
Кадр: страница «Соколиная гора» в Facebook

Москвичей в группе Facebook «Соколиная гора» удивила странная работа снегоуборочной машины.

На опубликованном видео коммунальная техника убирает снег на Щербаковской улице и тут же сбрасывает его перед собой на дорогу.

Жители района удивила такая работа уборочной машины. «Еще бы понять логику его действий», «Кстати, я тоже озадачилась. Он, когда едет, то перед собой снег опять кидает. Хотя сбоку снег соскребает», — написали пользователи.

В результате выяснить алгоритмы работы снегоуборочной машины пока так и не удалось.

Ранее дворник спрятал снег во дворе и развеселил россиян.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.