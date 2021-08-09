Москвичей возмутил внешний вид новых площадок для выгула собак

Жительница Москвы возмутилась внешним видом новых площадок для выгула собак. Она выложила соответствующее фото в Facebook-группе «Район Алексеевский/Останкино/Ростокино».

«Зашла по случаю на площадку для выгула во дворе по Рижскому проезду, дом 5 и остолбенела. Вот до какой степени маразма и невладения предметом собственного бизнеса надо дойти, чтобы разработать и установить вот это?» — подписала она.

На фотографиях изображены конструкции, по которым питомцы, скорее всего, не смогут бегать, так как они поставлены под слишком тупым углом. Животные будут падать с таких площадок, предположили комментаторы.

«Кажись, это полоса препятствий для пожарных. Собаки посмеются», «Еще подумала: ведь неопытный владелец может попробовать тренироваться, доверяя тем, кто это построил, и покалечит собаку», «Жесть какая! Ни одного вменяемого снаряда», — написали пользователи сети.

Ранее москвичка пожаловалась на загрязнение детской игровой площадки мусором. Она также выложила фотографии, на которых видно, как остатки из-под упаковок и бутылки лежит вокруг переполненной мусорки. Их также разнесло ветром по всей площадке.

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