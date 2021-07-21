Москвичей возмутила вырубка здоровых деревьев в центре города
Москвичи пожаловалась на вырубку здоровых деревьев на Чистопрудном бульваре в центре столицы. Видео инцидента опубликовали в группе «Дикая Москва» в Twitter.
На видео видно, как несколько мужчин, вооружившись бензопилой, спиливают деревья с зеленой листвой и оставляют на их месте пни.
При этом не все комментаторы осудили действия рабочих. «Здесь дерево выросло слишком большим и слишком близко к зданию. Корни могут повредить фундамент. Я не специалист, но мне так кажется. Нельзя так близко иметь дерево. Там сучья, видимо, на окнах уже лежали…» — предположила женщина.
Ранее в музее-заповеднике «Коломенское» вырубили деревья, которые, по мнению историков, помнят еще Петра I. Это возмутило местных жителей.
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