Москвичи испытают «экстремальный тепловой стресс»

Москвичи в среду, 23 июня, столкнутся с семичасовой жарой. Об этом рассказал РБК доцент МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов.

По его словам, этот день в столице будет самым тяжелым. «Сегодня индексы теплового стресса на максимуме. Те исследования, которые выполнялись для отдельных дней волны жары 2010 года, показывали более приятную картину. Например, в самый жаркий день в истории Москвы — 29 июля 2010 года — продолжительность экстремального теплового стресса не превышала 4–5 часов. По прогнозам, сегодня ожидается около семи. Дело в том, что сейчас стоит очень ясная и безветренная погода — таких условий в 2010 году было меньше», — отметил Константинов.

Ученый объяснил, что экстремальный тепловой стресс начинается с состояния, аналогичного ощущениям человека в комнате без вентилятора при температуре плюс 41 градус и стандартной влажности — тот же эффект можно получить, если гулять в Москве на солнце в дневные часы.

Константинов предупредил об опасности теплового стресса для пожилых людей. Им необходимо организовать комфортную среду, так как их сердечно-сосудистая система находится в большой опасности.

Аномальная жара в Москве во вторник, 22 июня, побила температурный максимум дня 104-летней давности. Воздух на главной метеостанции города на ВДНХ успел раскалиться до 31,9 градуса.

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