Синоптик оценила вероятность повторения лета 2010 года в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова оценила вероятность повторения в Москве жары, которая была летом 2010 года. Ее слова передает «Москва 24».

Как пояснила синоптик, в природе существуют 11-летние циклы солнечной активности. «Поэтому не исключено, что в этому году может повториться похожий процесс, что и в 2010 году», — отметила она.

При этом, по словам Поздняковой, к выходным в Москве ожидается резкая смена погоды. На смену антициклону с запада придет атлантический циклон, в котором циркулирует более влажный и прохладный воздух, и принесет локальные ливни. Поэтому ждать смога, который накрыл столицу в 2010 году, вряд ли стоит.

«В 2010 году у нас тоже жара наступила в июне, но не было таких ливней, которые мы ожидаем в ближайшее время, хотя они и будут локальными. Все-таки они пополнят копилку июньских осадков», — рассказала она. Такая погода будет способствовать тому, чтобы верхний слой почвы не просыхал и не перегревался.

Аномальная жара в Москве во вторник, 22 июня, побила температурный максимум дня 104-летней давности. Воздух на главной метеостанции города на ВДНХ успел раскалиться до 31,9 градуса.

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