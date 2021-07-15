Москвичи массово пожаловались на бросающую странные «снаряды» из окна пенсионерку

Жительница Обручевского района массово пожаловалась на неадекватное поведение женщины, проживающей в одном из домов по улице Челомея. «Бросала в ребенка с собакой банки с жидкостью, заклеенные скотчем», — написала москвичка в комментариях к одному из постов в районной группе в Facebook.

Неизвестным «снайпером» оказалась пожилая женщина, регулярно кидающаяся различными предметами в собак и прохожих. По словам пользователей, они неоднократно обращались в полицию из-за странных «снарядов», вылетающих из окна.

«В меня один раз полетела горсть сухих каштанов, хотя я была без собаки»; «Заявление писать не стали, а зря», — комментировали пользователи.

Один из жителей района снова обратился в полицию после атаки на его собаку. Ответом правоохранительных органов он поделился с подписчиками группы: «Сообщают: "Добрый вечер, там живет пожилая женщина. То, что она кидается банками, она мотивирует тем, что там якобы травят собак"».

Ранее жительница района Хамовники устроила скандал мусульманину, совершавшему намаз на детской площадке.

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