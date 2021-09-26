В Москве заработал найденный россиянином старинный фонтан

Найденный во дворе дома 5а на столичной улице Водников старинный фонтан запустили после завершения восстановительных работ. Об этом сообщает издание «Москва. Северо-Запад».

Конструкция 1930-1940-х годов была найдена россиянином Николаем Самыгиным и передана местным службам для реконструкции. Отмечается, что фонтан был засыпан землей и находился в нерабочем состоянии на протяжении многих лет.

«Мы заменили насос — он не использовался около четверти века. Кроме того, мы восстановили центральную колбу и сделали каменную облицовку. Сейчас это фактически новое сооружение», — отметили в администрации округа.

Работы по реконструкции продлились в течение трех месяцев, и на днях фонтан запустили. Работать он будет до конца сентября, после чего его отключат на зиму и вновь запустят уже весной следующего года, как и остальные городские фонтаны.

Ранее москвичка во время прогулки около своего дома нашла ископаемые аммониты и белемниты, а также кость копытного животного возрастом десять тысяч лет.

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