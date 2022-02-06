Москвичи массово пожаловались на лжесотрудников «Мосэнергосбыта»

Жительница Москвы в Facebook-группе «Airport/Sokol Da Neighborhood» предупредила соседей о мошенниках, прикидывающихся сотрудниками «Мосэнергосбыта». Оказалось, что с подобным обманом столкнулись множество горожан.

По ее словам, аферисты ходят по подъездам и просят допустить их в квартиру для осмотра счетчиков и сверки показаний. После одного из таких обходов выяснилось, что пожилой москвичке навязали работы на сумму более 40 тысяч рублей под предлогом, что у нее устарело оборудование. Пенсионерке заявили, что если сейчас не заменить неисправный счетчик, то ей отключат электроэнергию.

Россиянка согласилась и оплатила услуги мошенников, которые предоставили ей документы и кассовый чек с печатью и названием ИП. «Настоящий "Мосэнергосбыт" — АО, не ООО. Там не угрожают и не требуют срочно принять решение по поводу замены счетчиков. Возможна бесплатная замена счетчика сотрудником энергетической компании в заранее оговоренный день. Предупредите своих родных, особенно пожилых людей», — написала автор топика.

Подписчики сообщества отметили, что тоже сталкивались с подобным мошенничеством. Многие объяснили, что представители «Мосэнергосбыта» не приходят в квартиры к людям без предупреждения и звонка, а также меняют счетчики бесплатно.

«Счетчики меняет не сам "Мосэнергосбыт", а компания-подрядчик. Название есть на сайте "Мосэнергосбыта", и по идее от этой компании должен звонить мастер. И счетчик меняют бесплатно! Закон обязывает», «Ко мне тоже приходили в ноябре. Оказалось, что "Мосэнерго" ничего об этом не знает, то есть это были совершенно левые люди», «Кстати, как еще мошенники пугают — плавят и коптят зажигалкой провода у счетчика и потом показывают хозяину квартиры и заявляют: "У вас тут пожар будет, короткое замыкание- вы же видите, было возгорание! Надо срочно менять!"» — пожаловались москвичи.

Ранее россияне обсудили плановую замену счетчиков в квартирах и рассказали, как отличить мошенников от настоящих сотрудников «Мосэнергосбыта».