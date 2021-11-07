Москвичи массово пожаловались на рвущий колеса авто бордюр

На пересечении Новоясеневского проспекта и Вильнюсской улицы после ремонта дороги и удлинения разделительного бордюра не установили предупреждающий знак. Москвичи массово пожаловались на рвущиеся после наезда на бордюр колеса авто и сняли происходящее на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

Отмечается, что жители столицы вызывали сотрудников ГИБДД, но им отказали в возбуждении административного правонарушения по причине невыявления в данном месте ДТП.