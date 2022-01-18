Москвичи массово пожаловались на условия жизни в одном из районов города

Жители поселка Марьино в Новой Москве массово обратились в редакцию «Мосленты», заявив о серьезной проблеме с уборкой снега уже второй год подряд. Помимо этого, на территории населенного пункта имеется и ряд других сложностей, с которыми ежедневно сталкиваются горожане.

По словам местной жительницы Александры Баравик, уже вторую зиму здесь не чистят тротуары, а появляющиеся после непогоды сугробы утаптываются людьми и составляют до семи сантиметров в высоту от асфальта. «Парковочные карманы не чистят вообще, везде огромные насыпи снега, люди машинами раскатывают их, чтобы выехать на работу. Соответственно, снег попадает на проезжую часть, откуда позже трактор, который крайне редко появляется у нас в поселке, сдвигает его обратно», — рассказала москвичка, добавив, что после таких работ образуются сугробы, которые при понижении температуры на улице замерзают, образуя твердые преграды для парковки авто.