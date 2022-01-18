Москвичи массово пожаловались на условия жизни в одном из районов города
Жители поселка Марьино в Новой Москве массово обратились в редакцию «Мосленты», заявив о серьезной проблеме с уборкой снега уже второй год подряд. Помимо этого, на территории населенного пункта имеется и ряд других сложностей, с которыми ежедневно сталкиваются горожане.
По словам местной жительницы Александры Баравик, уже вторую зиму здесь не чистят тротуары, а появляющиеся после непогоды сугробы утаптываются людьми и составляют до семи сантиметров в высоту от асфальта. «Парковочные карманы не чистят вообще, везде огромные насыпи снега, люди машинами раскатывают их, чтобы выехать на работу. Соответственно, снег попадает на проезжую часть, откуда позже трактор, который крайне редко появляется у нас в поселке, сдвигает его обратно», — рассказала москвичка, добавив, что после таких работ образуются сугробы, которые при понижении температуры на улице замерзают, образуя твердые преграды для парковки авто.
Москвичка Ольга Воробьева рассказала, что из-за халатности местной управляющей компании (УК) «Атриум», которая не организует должным образом уборку снега, страдают люди. «Последствием нерадивого отношения коммунальщиков к своей работе стала травма пожилой женщины. Это произошло перед Новым годом из-за наледи, которая образовалась из-за нечищеного снега. При падении пострадавшая выбила правую ключицу», — рассказала женщина.
Также местные жители пожаловались на отсутствие медперсонала в местной поликлинике. По словам горожан, единственная медсестра из прививочного кабинета ушла в декрет, однако новый сотрудник на ее место так и не пришел. Жителям поселка приходится ездить сдавать анализы в другой район — город Московский, что проблематично для некоторых категорий граждан. Люди также жалуются на отсутствие интернета, воды и света — только за последний месяц здесь произошло уже несколько крупных перебоев электричества, которые длились по нескольку часов.
Ранее жители поселка Марьино массово пожаловались на новый светофор. На сегодняшний день проблема не разрешилась. В группе местного ЖК во «В Контакте» появилось сообщение, что из-за аварии и плохой работы светофора жители не могли выехать из поселка больше часа.