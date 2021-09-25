Жители Новой Москвы массово пожаловались на новый светофор

Жители поселка Марьино в Новой Москве массово жалуются на новый светофор. Об этом сообщается в репортаже телеканала «Москва 24».

Москвичи заявляют, что сигнал на выезде из поселка настолько короткий, что они не успевают пересечь перекресток. Из-за этого по утрам и вечерам образуются длинные пробки. Местные жители отмечают, что им приходится стоять в заторах по утрам и вечерам от десяти минут до получаса.

Из-за новых светофоров на данном участке дороги стали ежедневно происходить аварии. На данный момент, после обращений водителей, сотрудники спецслужб увеличили временной интервал светофора, что позволило улучшить сложившуюся ситуацию.

«Выехала в 7:25, чуть дальше круга встала в пробку, где пешеходный переход. 10 минут ушло доехать до светофора. Красный горит где-то 70 секунд, а зеленый 95 секунд», — написала в группе района во «ВКонтакте» местная жительница.

По словам москвичей, многое также зависит от реакции водителей, некоторые из которых не могут своевременно реагировать на сигнал светофора.

Ранее мужчина нашел светофор с «мотивирующей» кнопкой в районе станции метро «Бабушкинская» на северо-востоке Москвы. Изначально на кнопке светофора значилось «Ждите» и «Для перехода дороги нажмите кнопку». Однако уличные художники дописали пару слов, в результате чего получилось «Не ждите чуда». Таким образом, надпись теперь призвана мотивировать граждан взять жизнь в свои руки.

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