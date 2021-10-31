Москвичи массово выступили против белок в саду «Эрмитаж»

Москвичи массово выступили против установки бельчатника в саду «Эрмитаж». В Facebook-аккаунте Фонда защиты городских животных развернулась дискуссия на тему, нужны ли клетки в городе.

Известно, что установка бельчатника запланирована на 1 ноября, и местом ее дислокации должна стать популярная среди посетителей детская площадка — на строительство выделено более четырех миллионов рублей в рамках тендера.

«Мы против размещения клеток для потехи!» — цитирует жителей Тверского района Фонд. Дело в том, что два года назад бельчатник там уже был: дети били по клеткам палками, бросались в зверей жвачками и попкорном — белки находились в постоянном стрессе.

«Когда с очередной реконструкцией бельчатник ликвидировали, сознательная часть населения была только рада», — подчеркнули сотрудники Фонда. Решение вернуть бельчатник было принято без учета мнения жителей, добавили они. Предполагается, что в этот раз клетки будут установлены не по центру площадки, а в углу.